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Путин потребовал жестко спрашивать за преступления против детей

15:24
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Охрана прав несовершеннолетних – в числе приоритетов работы прокуратуры

Преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, должны наказываться жестче. Президент России Владимир Путин потребовал строже следить за правонарушениями в этой сфере.

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"По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры – охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков", - заявил российский лидер на коллегии Генпрокуратуры. Путин подчеркнул, что необходимо принимать меры, чтобы число правонарушений в этой сфере снизилось кардинально.

Как стало известно, в Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов по безопасности несовершеннолетних в интернете. Сенаторы отмечают, что назрела необходимость существенных поправок в законодательстве. Соответствующие законопроекты в ближайшее время будут внесены в Госдуму, передает РИА Новости.

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