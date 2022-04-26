Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит смелее высказывать свое мнение, Львам же выпал шанс отыскать свое истинное предназначение

Овны

Звезды обещают выход на более высокий уровень доходов, если вы будете достаточно усердны. Помните, что все зависит от вашего трудолюбия.

Тельцы

Солнце и Меркурий в вашем знаке набирают силу, делая вас все более влиятельными. Не бойтесь формировать и высказывать свое мнение: сейчас не то время, когда удобно быть ведомыми.

Близнецы

Вы близки к тому, что начальство, судья, преподаватель или важный для вас человек примут вашу сторону. Но пока до успеха еще далеко, не расслабляйтесь, продолжайте копать.

Раки

Учеба принесет истинное наслаждение, как и чтение книг по истории, философии, религии. Вам будет интересно оторваться от суеты, и это правильно, не давайте себе скучать.

Львы

Работа и дело, которому вы посвящаете много времени, приобретает для вас новую ценность. Это удачное время для того, чтобы отыскать свое истинное предназначение.

Девы

Вам придется овладеть новыми навыками общения, чтобы сохранить и развить свои отношения. Читайте книги, слушайте наставления психологов, не жалейте на это времени.

Весы

Как давно вы говорили по душам с членами своей семьи, друзьями, мамой или бабушкой? Все ваши дела и успехи не заменят поддержки родных, помните об этом!

Скорпионы

Вы одни из немногих, кому звезды обеспечивают сейчас боевое настроение и хорошую форму. Вы легко можете достичь успехов в спорте, творчестве, отношениях с детьми.

Стрельцы

Свободных представителей этого знака ждет новое романтическое знакомство, а семейных – приятный вечер дома. Независимо от статуса в личной жизни, настройтесь на теплое общение.

Козероги

Звезды советуют вам прогуляться по городу и посетить место, которое связано у вас с приятными воспоминаниями. По пути побалуйте себя – купите какую-нибудь мелочь.

Водолеи

Ваш знак выбивается из общей повестки, поэтому вы можете чувствовать себя одиноко. Не копите обиды на близких, говорите им о своих чувствах, требуйте уважения.

Рыбы

Наслаждайтесь общением: сегодня у вас могут сложиться прекрасные отношения с окружающими. Но помните, что люди хотят не только слушать, но и быть услышанными.

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