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В Латвии решили переименовать сыр "Российский"

15:40
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Окончательное решение было принято из-за спецоперации России

Компания Cesvaines piens приняла решение изменить название сыра "Российский" на "Тильзитер". Об этом рассказал руководитель латышской фирмы Агрис Скварнович.
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По утверждению предпринимателя, переименование этого товара обсуждалось уже давно, однако окончательное решение было принято после начала Россией спецоперации на Украине.

При этом смена названия не повлечет за собой изменение рецептуры приготовления сыра, сообщает портал lsm.lv.

Ранее руководство Национальной галереи в Лондоне приняло решение изменить название одной из картин Эдгара Дега из серии "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы". В России сочли это еще одним образцом политического кретинизма.

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