Путин выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры. Главное

Президент затронул ряд важных вопросов

Механизмы поддержки граждан в условиях западных санкций должны работать без сбоев на всех уровнях. В понедельник об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Президент также отдельно обозначил задачи, стоящие перед правоохранительной системой в связи с проведением специальной военной операции.

Заседание коллегии Генпрокуратуры – расширенное. В зале, кроме сотрудников надзорного ведомства, представители разных силовых структур – с преступностью борются сообща. Один из примеров совместной работы привел Владимир Путин. Утром президенту доложили, что ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность террористической группы, которая планировала убийство известного российского журналиста. Покушение готовилось на теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, уточнили в Федеральной службе безопасности. Акцию должны были осуществить неонацисты по заданию СБУ.

"Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединённых Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и в Европе – дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши Вооружённые Силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе", - заявил Путин.

В ходе спецоперации на Украине выявлены массовые факты грубейшего нарушения норм международного права, заявил Владимир Путин. Националисты убивают мирных жителей. Используют людей, в том числе детей, в качестве "живого щита". А еще совершают провокации в отношении российских Вооружённых сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Президент призвал следователей детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей.

"По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне. Подчеркну, такая доказательственная база должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине", - отметил Путин.

В прошлом году оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более миллиона россиян. В том числе вернуть долги по зарплате на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей.

"Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду, в том числе, своевременное перечисление пенсий, выплат и пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействия занятости. В этой связи прошу прокуроров в рамках своих полномочий выстраивать специальную систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по поддержке граждан и всех наших ключевых социально-ориентированных программ", - сообщил Путин.

Президент призвал сотрудников надзорных органов соблюдать права предпринимателей и создавать для них благоприятные условия работы. По словам российского лидера, отечественный бизнес очень достойно проявляет себя в условиях санкционной агрессии против России. Владимир Путин заявил: особо внимательно необходимо проверять, как расходуют средства, прежде всего, выделенные на национальные проекты. Ежедневно в Генпрокуратуру обращаются граждане с жалобами на нарушения в поликлиниках и аптеках, доложил Игорь Краснов. В 10 регионах пресечена незаконная практика, когда врачи отказывались выдавать рецепты на льготные лекарства. Кроме того, заметный рост цен на медикаменты признан необоснованным.

"На пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины. Тот, кто нарушил закон, тот должен ответить. Аналогичным образом проверяйте цепочки ценообразования, обоснованности установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания. Жестко пресекайте эти попытки откровенных спекуляций", - заявил генпрокурор.

В заключение Владимир Путин поручил прокурорам активно бороться с экстремизмом. И незамедлительно реагировать на факты распространения в Интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушения общественного порядка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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