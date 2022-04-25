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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17:57
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

С 12% до 9%

Владимир Путин призвал поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам. Президент заявил об этом в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает "ТВ Центр".
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Глава государства предложил отсрочить на год выплату страховых взносов для ряда компаний - эта мера коснется почти двух миллионов 800 тысяч компаний. Ещё одна инициатива касается выдачи ипотечных кредитов.

"Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать "стройку" в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов – мы её не так давно установили – до 9 процентов годовых. Да, действительно, недавно установили 12 процентов, но ситуация в целом позитивная и даёт нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года", - заявил Путин.

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