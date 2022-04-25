США продолжают накачивать Украину оружием

Выделяются сотни миллионнов долларов

Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки киевскому режиму 88 танков Leopard. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Накачкой оружия Украины занимается и Вашингтон. На эти цели он готов выделить очередные 800 миллионов долларов. Об этом стало известно после "секретного" визита в Киев госсекретаря и министра обороны США.

Вашингтон до самого последнего момента не комментировал вояж в Киев глав Госдепа и Пентагона. Факт визита американская сторона подтвердила лишь после того, как оба ее представителя покинули территорию Украины. Из соображений безопасности. Зато о секретной поездке еще за несколько дней до того, как она состоялась, растрезвонил Зеленский. Это первый визит настолько высокопоставленных американских чиновников в Киев с начала спецоперации. Накануне администрация Байдена объявила о том, что за океаном готовы спустить очередные 800 миллионов долларов американских налогоплательщиков на то, чтобы они растворились на просторах Украины. И вот Зеленский, раскланиваясь перед высокими гостями, рассказывает, какие финансовые транши из США он уже освоил.

"Отдельно хочу сказать, что такой большой финансовой помощи Украине на вооружение в размере 3 миллиарда 400 миллионов долларов пока никто не оказывал, и я хотел бы поблагодарить вас за это", - сказал он.

Заокеанские кураторы привезли Зеленскому еще больше новостей. Которые на Украине считают хорошими. Начались поставки дронов-камикадзе типа "Призрак Феникса" с боеприпасами, которые могут поражать как живую силу противника, так и бронеобъекты. Первая партия из 100 беспилотников уже доставлена. Идет массовое накачивание ВСУ артустановками, РСЗО и снарядами к ним. Дальность стрельбы из американской гаубицы М777 - 40 километров. А еще полторы тысячи "Стингеров" и пять с половиной тысяч "Джавелинов", бронированные автомобили и новая амуниция. Обучение украинские боевики проходят на базах в Европе. Киеву обещают выделить дополнительно 322 миллиона долларов на оборону и постепенно возвращать в страну американских дипломатов.

В понедельник Джо Байден объявил о намерении назначить Бриджит Бринк послом США на Украине. Эта должность оставалась вакантной последние 3 года. Функции исполнял временный поверенный. Но сейчас, когда всем очевидно, что никакие санкции и вооружения не могут остановить российскую спецоперацию по защите Донбасса, американцам срочно понадобилось высадить серьезный дипломатический десант.

Бриджит Бринк на роль его предводителя выбрана не случайно. Пока она отсиживается в Словакии, но на Украину вряд ли поедет как посол мира. Шлейф войны тянется за этой дамой еще с того момента, как она работала в американской дипмиссии в Белграде. В тот самый момент, когда начались натовские бомбардировки Югославии.

В 2008-м, когда Тбилиси напал на Цхинвал, была прямым куратором Михаила Саакашвили. Находилась в Узбекистане в те самые моменты, когда Республика выходила из ОДКБ, и когда там была предпринята попытка госпереворота.

Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, ведь это только обостряет ситуацию. Протест остался без ответа. Эти гигантские расходы вызывают недоумение и у американских налогоплательщиков. В США - инфляция выше, чем когда бы то ни было, а на Украину деньги улетают, как в черную дыру. И вот уже ведущий "Фокс Ньюз" призывает провести проверку счетов украинского президента, прежде чем отправлять очередной транш. Ведь никто не может отследить, куда реально попадают или перепродаются поставляемые Киеву вооружения. И это признают в Пентагоне. А у ВСУ тем временем никаких успехов на фронте нет.

"Но делает ли это все лучше жизнь украинцев, оказавшихся в эпицентре? Мне кажется, мы боремся до последнего украинца. Причем, мы посылаем не только оружие. Министр финансов объявил, что мы посылаем еще 500 миллионов на выплату зарплаты украинским чиновникам. Разве наше правительство должно это делать?" – задается вопросом ведущий Такер Карлсон.

Впрочем, все эти финансовые вливания - не благотворительность. Неслучайно Конгресс США еще до начала спецоперации одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Кредитные Условия аналогичны тем, по которым недостающую технику, медикаменты, питание у американцев в годы Второй мировой брал СССР и другие союзники.

Россия долги Союза смогла закрыть только 60 лет спустя. Чем будет платить Украина? Вариантов не так много: уцелевшие предприятия, природные ресурсы, территории, которые останутся, и люди, если не разбегутся по всей Европе. Закаленных в реальных боевых действиях украинцев вполне можно будет отправлять в страны третьего мира, где США вдруг обнаружат угрозу своей нацбезопасности. Чтоб сберечь своих, натовских солдат.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"