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Собянин открыл 13 центров московского долголетия

18:11
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Мэр посетил центр в Вешняках

В понедельник в столице стартовал летний сезон программы "Московское долголетие". Она возвращается в полном объёме после пандемии и включает в себя огромное разнообразие интересных и полезных мероприятий на свежем воздухе для общения и оздоровления москвичей старшего поколения. И сегодня же в мегаполисе открылись сразу 13 новых районных центров долголетия. Один из них в районе Вешняки посетил мэр Москвы. Там в онлайн и офлайн форматах действуют свыше 30 клубов.

На этой карте представлен детальный план развития проекта "Центры Московского долголетия". Сейчас функционирует 21 центр, ещё 13 откроют свои двери в понедельник, и плюс 37 новых центров до конца этого года. Чтобы каждый человек в каждом районе столицы мог найти себе занятие по душе.

В Вешняках кружки и секции для пенсионеров занимают первый этаж территориального центра социального обслуживания. Все устроено максимально комфортно: для любителей сосредоточиться – тихая гостиная, где можно почитать, сыграть партию в шахматы, заняться рукоделием или рисованием. В другой части здания – шумная гостиная, здесь играют на биллиарде и занимаются спортом – к услугам посетителей тренажёрный зал и фитнес. На базе центров организовано 1143 клуба по интересам, в которых участвуют 22 тысячи москвичей.

"Мы видим, как с первых же дней, когда мы начали открываться, количество желающих прийти заниматься в кружках, секциях, общаться друг с другом - просто кратно увеличивается. И сегодня, с учётом ваших вновь открывшихся клубов, уже 34 в Москве, а до конца года будет 71. Это большая работа - реконструкция зданий, оборудования, помещений. И самое главное - создание здесь удивительной тёплой атмосферы. Я надеюсь, что вам понравятся новые клубы", - отметил Собянин.

В кулинарной студии, оснащенной всем необходимым, можно не только проводить самые смелые эксперименты, но и дискуссии. Больше половины секций центров направлены на развитие здорового образа жизни.

И открытие центра "Московского долголетия" сегодня не единственное значимое событие в Вешняках. Продолжается восстановление музея-усадьбы Кусково. В прошлом году завершилась комплексная реставрация самой усадьбы – уникального по своему художественному значению памятника русской усадебной культуры XVIII века. Теперь и вся парковая территория – это 287 гектаров - будет приведена в порядок.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин посетил центр московского долголетия
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Центров московского долголетия
Центров московского долголетия
Сергей Собянин посетил центр московского долголетия
Сергей Собянин посетил центр московского долголетия
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