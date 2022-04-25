Собянин открыл 13 центров московского долголетия

Мэр посетил центр в Вешняках

В понедельник в столице стартовал летний сезон программы "Московское долголетие". Она возвращается в полном объёме после пандемии и включает в себя огромное разнообразие интересных и полезных мероприятий на свежем воздухе для общения и оздоровления москвичей старшего поколения. И сегодня же в мегаполисе открылись сразу 13 новых районных центров долголетия. Один из них в районе Вешняки посетил мэр Москвы. Там в онлайн и офлайн форматах действуют свыше 30 клубов.

На этой карте представлен детальный план развития проекта "Центры Московского долголетия". Сейчас функционирует 21 центр, ещё 13 откроют свои двери в понедельник, и плюс 37 новых центров до конца этого года. Чтобы каждый человек в каждом районе столицы мог найти себе занятие по душе.

В Вешняках кружки и секции для пенсионеров занимают первый этаж территориального центра социального обслуживания. Все устроено максимально комфортно: для любителей сосредоточиться – тихая гостиная, где можно почитать, сыграть партию в шахматы, заняться рукоделием или рисованием. В другой части здания – шумная гостиная, здесь играют на биллиарде и занимаются спортом – к услугам посетителей тренажёрный зал и фитнес. На базе центров организовано 1143 клуба по интересам, в которых участвуют 22 тысячи москвичей.

"Мы видим, как с первых же дней, когда мы начали открываться, количество желающих прийти заниматься в кружках, секциях, общаться друг с другом - просто кратно увеличивается. И сегодня, с учётом ваших вновь открывшихся клубов, уже 34 в Москве, а до конца года будет 71. Это большая работа - реконструкция зданий, оборудования, помещений. И самое главное - создание здесь удивительной тёплой атмосферы. Я надеюсь, что вам понравятся новые клубы", - отметил Собянин.

В кулинарной студии, оснащенной всем необходимым, можно не только проводить самые смелые эксперименты, но и дискуссии. Больше половины секций центров направлены на развитие здорового образа жизни.

И открытие центра "Московского долголетия" сегодня не единственное значимое событие в Вешняках. Продолжается восстановление музея-усадьбы Кусково. В прошлом году завершилась комплексная реставрация самой усадьбы – уникального по своему художественному значению памятника русской усадебной культуры XVIII века. Теперь и вся парковая территория – это 287 гектаров - будет приведена в порядок.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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