Вспышку нового гепатита в Европе связали с перенесенным COVID-19

Пока это лишь гипотеза

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу. В Старом Свете зарегистрировано почти 200 случаев острого неизученного типа гепатита у детей. Его выявили уже в 12 странах Европы и в США. Возраст пациентов от месяца до 16 лет. Наибольшее число заболевших в Великобритании. Стоит отметить, что каждому десятому ребёнку понадобилась пересадка печени. Зафиксировали и один летальный случай.

Гепатит. Распространяется быстро. Этиология неизвестна - примерно с такими заголовками сейчас экстренно выходят выпуски новостей по всему миру.

Встревожила СМИ эта статья ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения в субботу опубликовала отчет. Случаи острого гепатита у детей зафиксированы уже в 12 странах. Это точно гепатит, но ни А, ни Б, ни С, ни Д. Сначала известия о непонятном вирусе приходили из Шотландии. Затем стали болеть по всему Соединенному королевству. Дальше вирус захватил Европу.

"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран европейского региона и одной страны американского региона. Случаи были зарегистрированы: в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии – 114, Испании - 13, Израиле - 12, Соединенных Штатах Америки – 9…", - говорится в отчете.

Страдают маленькие дети. В основном, до 10 лет. Болеют тяжело. Врачи наблюдают все симптомы: диарея, боль в животе, рвота. Сейчас всех обратившихся с подобными жалобами без разговоров кладут в больницы. Есть случаи экстренной пересадки печени. Один ребенок скончался.

Лихорадки у большинства пациентов не было. Был аденовирус, но лишь у некоторых. Ученые связывают вспышку нового гепатита с перенесенным коронавирусом. Правда, это лишь гипотеза. Другой вариант - дети могли заразиться через игрушки, например, краситель оказался ядовитым.

В России, как сообщили в Роспотребнадзоре, случаев гепатита неизвестного происхождения не зафиксировано. То, что его кто-то может завезти, вероятность мала.

Оксана Коваленко, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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