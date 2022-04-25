В Москве началась подготовка к отключению отопления

Оно проводится поэтапно в течение трех дней

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как уточнил заммэра, отключение отопления проводится поэтапно в течение трех дней. Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых — свыше 34 тысяч жилых домов.

Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

После этого начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду, сообщает АГН "Москва".

12 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов. На ТЭЦ обеспечат необходимые запасы резервного топлива, которого должно хватить для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток.

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