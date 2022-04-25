Происхождение состояния Зеленского вызвало вопросы на Западе

Большая часть финансов появилась у президента Украины после вступления в должность

Состояние украинского лидера Владимира Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Происхождение финансов вызвало вопросы в голландской партии "Форум за демократию" – нидерландские политики отмечают, что большую часть финансов Зеленский получил уже после того, как стал президентом Незалежной.

"По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в 850 миллионов долларов. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно - на что они идут?" - говорится в сообщении партии в Twitter.

Голландская партия "Форум за демократию" в конце марта отказалась слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов. В партии напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах - например, в "Панамском досье" – а его армия позирует с нацистской символикой и расстреливает российских военнопленных.

Семья Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов за 2020 год. Из них зарплата главы государства составила 12 тысяч долларов. Как заявили в офисе украинского лидера, Зеленский также задекларировал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования – госдачу, передает РИА Новости.

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