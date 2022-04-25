СК обнародовал детали готовившегося покушения на Соловьева

Экстремисты планировали подрыв автомобиля журналиста

Планировавшие покушение на тележурналиста Владимира Соловьева неонацисты собирались подорвать его автомобиль. Детали сорванной операции экстремистов сообщили в Следственном комитете России.

"Установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста", - сообщили в пресс-службе СК.

Задержаны шестеро соучастников преступления. Это члены запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")". Как ранее сообщили в ФСБ, при обыске у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, "коктейли Молотова", пистолеты ПМ, более тысячи патронов различного калибра, граната, наркотики и националистическая литература, передает ТАСС.

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