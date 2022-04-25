"Аэрофлот" возобновляет полеты на Мальдивы

Полеты начнутся 13 мая

Регулярные рейсы из Москвы на Мальдивы возобновятся 13 мая. Выполнять их будут самолеты "Аэрофлота" Airbus A330, которые компания намерена выкупить у сдавших их в лизинг фирм.

"Аэрофлот" с 13 мая возобновляет регулярные рейсы в Мале (Мальдивские острова). Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - сообщили в авиакомпании.

Вопрос о досрочном выкупе восьми самолетов Airbus A330 из финансового лизинга совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля. Об этом авиакомпания сообщала еще на прошлой неделе, передает ТАСС.

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