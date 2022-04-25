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Россия выслала 40 германских дипломатов

17:24
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Это ответ на недружественные шаги Берлина

Москва ответила Берлину на высылку 40 российских дипломатов. Четыре десятка сотрудников посольства Германии в России объявлены персона нон грата. Ноту вручили в МИД германскому послу.

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"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии", - говорится в заявлении МИД России.

Подчеркивается, что российская сторона считает неприемлемым и прозвучавшее в связи с этим заявление министра иностранных дел Германии. Анналена Бербок утверждала, что деятельность упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества". Нота об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России, врученная послу ФРГ – это симметричный ответ на шаги Берлина, отметили в МИД.

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