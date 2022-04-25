RT запустил Telegram-канал с роликами о спецоперации на разных языках

Цель - донести до зарубежной аудитории правдивую информацию

Международная телевизионная сеть RT открыла Телеграм-канал "Ролики на разных языках". Цель проекта - донести до иностранной аудитории правдивую информацию о ходе специальной военной операции в условиях, когда запад постоянно искажает данные, а то и попросту распространяет откровенную ложь.

За сутки ресурс уже набрал более 20 тысяч подписчиков. Там будут публиковать кадры из освобожденных городов Донбасса, свидетельства очевидцев о зверствах националистов, обращения с пленными украинцами и то, как принимают российскую армию.

Подписчики могут пересылать кадры своим родственникам и друзьям за рубеж. Контент размещен на 17 языках: основных европейских, а ещё - турецком, японском, китайском.

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