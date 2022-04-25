ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киркорову и Гагариной закрыли въезд в Эстонию

17:43
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Запланированные концерты сорваны

Пять лет без права на въезд – на такой срок закрыли власти Эстонии границы страны для российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. В эстонском МВД поводом для запрета назвали поддержку певцами российской операции на Украине.

Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца
Рудковская, Киркоров и другие звезды, которые раздражают своим хвастовством

"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине", - говорится в сообщении.

Киркорова с 19 января 2021 года не пускают в Литву. А летом того же года Украина включила певца в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Эстонское правительство только на прошлой неделе решило запретить въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полина Гагарина и Филипп Киркоров
Полина Гагарина и Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.