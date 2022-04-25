Киркорову и Гагариной закрыли въезд в Эстонию

Запланированные концерты сорваны

Пять лет без права на въезд – на такой срок закрыли власти Эстонии границы страны для российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. В эстонском МВД поводом для запрета назвали поддержку певцами российской операции на Украине.

"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине", - говорится в сообщении.

Киркорова с 19 января 2021 года не пускают в Литву. А летом того же года Украина включила певца в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Эстонское правительство только на прошлой неделе решило запретить въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине, передает РИА Новости.

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