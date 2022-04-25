Путин потребовал поддержать отечественные компании

Необходимо также стимулировать покупательную способность граждан

Отечественные компании нуждаются в поддержке, считает президент России. Владимир Путин отметил, что надо помочь российским предпринимателям нарастить предложения по товарам и услугам.

"Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер также предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБ.РФ. По мнению Путина, в нее надо включить не только системообразующие предприятия, но и другие организации, которые пока не имеют такого статуса, однако превысили критерии малого и среднего бизнеса, передает РИА Новости.

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