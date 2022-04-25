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Взрывы прогремели в министерстве госбезопасности Приднестровья

18:56
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

В соседних домах выбило стекла

Серия взрывов прогремела в Министерстве государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе. Движение возле здания МГБ перекрыто.

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Очевидцы сообщают о нескольких громких хлопках. В окнах соседних домов выбило стекла

Рядом со зданием министерства стоят машины милиции, скорой помощи. Здесь же спасатели и пожарная охрана, передает РИА Новости. Данных о погибших и пострадавших, а также о причинах взрывов пока нет.

"В здании МГБ в Тирасполе произошла серия взрывов... На месте работают пожарные. Рядом несколько скорых и газовая служба", - говорится в сообщении приднестровского телеканала "ТСВ". Тем временем в сети появились снимки с места происшествия, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

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Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
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