Новая отсрочка по страховым взносам затронет около двух третей экономики России

Объём отсрочки за II квартал превысит триллион рублей

Владимир Путин предложил отсрочить на год выплату страховых взносов для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Как рассказал журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников, эта мера затронет около двух третей российской экономики.

"Объём отсрочки за второй квартал превысит триллион рублей. Порядка 23 миллиона работающих это так или иначе затрагивает. То есть в совокупности это 1,6 триллиона рублей отсрочки по социальным взносам. Это очень большая величина. Решение это вызвано необходимостью поддержать предприятия в то время, когда кредиты не всегда доступны и не всегда дешевы, скажем, на самом деле", - заявил он.

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