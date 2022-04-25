ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Здание МГБ в Тирасполе обстреляли из гранатометов

19:30
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Информацию официально подтвердили власти Приднестровья

Здание министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из ручных гранатометов. Это подтвердили в МВД Приднестровья. В парламенте республики считают, что это провокация с целью посеять панику.

Взрывы прогремели в министерстве госбезопасности Приднестровья
ЦВО: контроль над югом Украины даст выход в Приднестровье

"Обстрел здания МГБ из гранатомета - это попытка посеять панику и страх в Приднестровье. Попытки оказать на нас давление наблюдались и ранее", - приводит агентство ТАСС комментарий депутата Верховного совета Андрея Сафонова. По его словам, сейчас в Приднестровье объявлен план "Перехват".

Как сообщает в Telegram МВД Приднестровья, территория возле здания МГБ оцеплена сотрудниками милиции. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия обстрела министерства госбезопасности Приднестровья
Последствия обстрела министерства госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
Последствия взрыва в министерстве госбезопасности Приднестровья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.