Здание МГБ в Тирасполе обстреляли из гранатометов

Информацию официально подтвердили власти Приднестровья

Здание министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из ручных гранатометов. Это подтвердили в МВД Приднестровья. В парламенте республики считают, что это провокация с целью посеять панику.

"Обстрел здания МГБ из гранатомета - это попытка посеять панику и страх в Приднестровье. Попытки оказать на нас давление наблюдались и ранее", - приводит агентство ТАСС комментарий депутата Верховного совета Андрея Сафонова. По его словам, сейчас в Приднестровье объявлен план "Перехват".

Как сообщает в Telegram МВД Приднестровья, территория возле здания МГБ оцеплена сотрудниками милиции. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

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