ВС России избегают потерь среди мирного населения на Украине

Аккуратные действия российских военных в рамках спецоперации на Украине удивили американского полковника в отставке, бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора. Военный обратил внимание на то, что подобное нехарактерно для стран Запада.

"Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали… Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — заявил Макгрегор в интервью испанскому изданию El Mundo.

Ранее полковник удивлялся тому, что президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам как к соседям. Поразило его и то, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". По мнению Макгрегора, именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и русскими.

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