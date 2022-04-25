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Американского полковника удивили аккуратные действия российской армии

20:03
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

ВС России избегают потерь среди мирного населения на Украине

Аккуратные действия российских военных в рамках спецоперации на Украине удивили американского полковника в отставке, бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора. Военный обратил внимание на то, что подобное нехарактерно для стран Запада.

Полковник США: мы вынудили Россию на спецоперацию на Украине
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"Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали… Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — заявил Макгрегор в интервью испанскому изданию El Mundo.

Ранее полковник удивлялся тому, что президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам как к соседям. Поразило его и то, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". По мнению Макгрегора, именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и русскими.

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