Путин поручил разработать программу развития авиаотрасли до 2030 года

Программы импортозамещения должны быть реализованы в самые короткие сроки

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года и обеспечить ее реализацию. В рамках программы, в частности, предстоит определить количество воздушных судов, которое требуется российским авиакомпаниям. Также должны быть определены объемы и сроки поставок самолетов отечественного производства - с учетом реализации в возможно короткие сроки программ импортозамещения.

Также поручено обеспечить субсидии российским авиакомпаниям – на компенсацию расходов, связанных с возвратом пассажирам билетов на международные рейсы, отмененные после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, кабмину поручено компенсировать расходы аэропортам южной и центральной части России, которые закрыты на время спецоперации на Украине. Субсидии должны быть обеспечены за счет ассигнований федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте Кремля. Поручения даны по итогам совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения, которое состоялось 31 марта 2022 года.

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