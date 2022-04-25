Задержанные неонацисты рассказали о подготовке покушений на журналистов

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Российские спецслужбы предотвратили убийства тележурналистов. Задержанные - из группировки неонацистов - на допросе подтвердили, что получали задания от СБУ и назвали имена известных представителей СМИ, на которых готовились покушения.

Мужчина тщетно пытается захлопнуть дверь. Сопротивляется, даже лежа на полу. Пятерых его соратников задерживают во время штурма еще по нескольким адресам.

В квартирах хранят боевое оружие – пистолеты, автомат и патроны к ним. Огромное количество нацистской атрибутики: флаги, запрещенная литература, портрет фюрера. У одного из задержанных свастика вытатуирована на груди. В коробках и пакетах оперативники находят наркотики и взрывчатку.

Фамилия "Соловьев" записана в блокноте, рядом напоминание – проверить геометки – то есть проследить, где чаще всего можно встретить известного журналиста, чтобы совершить нападение. Все задержанные – москвичи. Состояли в запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, сотрудничали с СБУ. Киев передал им поддельные паспорта, которые планировалось использовать после совершения терактов.

Владимир Соловьев рассказывает, что о готовящемся покушении и задержании террористов узнал сегодня днем из выступления Владимира Путина на заседании коллегии Генпрокуратуры.

"У меня была предварительная информация, что нужно позаботиться о безопасности после того, как президент, притворяющийся президентом Украины, в прямом эфире несколько раз озвучил угрозы. И когда компетентные органы сказали, что мы обеспечим необходимую безопасность. Европа на нас нарисовала мишень. Поэтому чему удивляться, что традиционные нацисты-бандеровцы сразу же восприняли это как руководство к действию", - рассказал журналист.

Президент Украины действительно угрожал российским журналистам в начале апреля – в традиционном видеообращении. Кроме Владимира Соловьева, упомянул телеведущую Ольгу Скабееву. На допросе националисты назвали и другие имена журналистов, на которых получили "заказ":

"Кого убийство обсуждалось? Убийства людей, которые несли пропаганду. То есть Соловьев, Киселёв, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян".

"Этого я ожидал. Я очень хорошего высокого мнения о спецслужбах Украины. Это всё-таки наша школа. Поэтому, конечно же, я всерьез воспринимаю эти угрозы. Да и любой человек должен всерьез воспринимать эти угрозы, если он разумный. Значит, война не только на передовой. Но и здесь. Спасибо спецслужбам нашим, которые, Слава Богу, обезвреживают этих подонков", - отметил телеведущий, журналист Тигран Кеосаян.

Убийства журналистов, которые высказывали пророссийскую, антинацистскую точки зрения, на самой Украине – манера Киева, считает Дмитрий Киселёв.

"Убили ведь Олеся Бузину. Он, наверное, был самым талантливым человеком в своем поколении украинцев. Безжалостно несколько пуль выпустили в него, а убийц, когда отпустили из СИЗО безнаказанно, толпа качала на руках", - сказал журналист.

Другое резонансное убийство журналиста в Киеве – гибель Павла Шеремета в июле 16-го года. Его взорвали в машине. Этот сценарий террористы готовили и для российских телевизионщиков.

"Преступление планировалось на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста. В ходе проведенных у фигурантов обысков обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для приготовления самодельного взрывного устройства", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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