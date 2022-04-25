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Задержанные неонацисты рассказали о подготовке покушений на журналистов

22:14
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Российские спецслужбы предотвратили убийства тележурналистов. Задержанные - из группировки неонацистов - на допросе подтвердили, что получали задания от СБУ и назвали имена известных представителей СМИ, на которых готовились покушения.
СК обнародовал детали готовившегося покушения на Соловьева

Мужчина тщетно пытается захлопнуть дверь. Сопротивляется, даже лежа на полу. Пятерых его соратников задерживают во время штурма еще по нескольким адресам.

В квартирах хранят боевое оружие – пистолеты, автомат и патроны к ним. Огромное количество нацистской атрибутики: флаги, запрещенная литература, портрет фюрера. У одного из задержанных свастика вытатуирована на груди. В коробках и пакетах оперативники находят наркотики и взрывчатку.

Фамилия "Соловьев" записана в блокноте, рядом напоминание – проверить геометки – то есть проследить, где чаще всего можно встретить известного журналиста, чтобы совершить нападение. Все задержанные – москвичи. Состояли в запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, сотрудничали с СБУ. Киев передал им поддельные паспорта, которые планировалось использовать после совершения терактов.

Владимир Соловьев рассказывает, что о готовящемся покушении и задержании террористов узнал сегодня днем из выступления Владимира Путина на заседании коллегии Генпрокуратуры.

"У меня была предварительная информация, что нужно позаботиться о безопасности после того, как президент, притворяющийся президентом Украины, в прямом эфире несколько раз озвучил угрозы. И когда компетентные органы сказали, что мы обеспечим необходимую безопасность. Европа на нас нарисовала мишень. Поэтому чему удивляться, что традиционные нацисты-бандеровцы сразу же восприняли это как руководство к действию", - рассказал журналист.

Президент Украины действительно угрожал российским журналистам в начале апреля – в традиционном видеообращении. Кроме Владимира Соловьева, упомянул телеведущую Ольгу Скабееву. На допросе националисты назвали и другие имена журналистов, на которых получили "заказ":

"Кого убийство обсуждалось? Убийства людей, которые несли пропаганду. То есть Соловьев, Киселёв, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян".

"Этого я ожидал. Я очень хорошего высокого мнения о спецслужбах Украины. Это всё-таки наша школа. Поэтому, конечно же, я всерьез воспринимаю эти угрозы. Да и любой человек должен всерьез воспринимать эти угрозы, если он разумный. Значит, война не только на передовой. Но и здесь. Спасибо спецслужбам нашим, которые, Слава Богу, обезвреживают этих подонков", - отметил телеведущий, журналист Тигран Кеосаян.

Убийства журналистов, которые высказывали пророссийскую, антинацистскую точки зрения, на самой Украине – манера Киева, считает Дмитрий Киселёв.

"Убили ведь Олеся Бузину. Он, наверное, был самым талантливым человеком в своем поколении украинцев. Безжалостно несколько пуль выпустили в него, а убийц, когда отпустили из СИЗО безнаказанно, толпа качала на руках", - сказал журналист.

Другое резонансное убийство журналиста в Киеве – гибель Павла Шеремета в июле 16-го года. Его взорвали в машине. Этот сценарий террористы готовили и для российских телевизионщиков.

"Преступление планировалось на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста.  В ходе проведенных у фигурантов обысков обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для приготовления самодельного взрывного устройства", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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