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ВС России вывели из строя 6 тяговых подстанций на украинских железных дорогах

21:00
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Удар нанесли высокоточным оружием

Шесть тяговых подстанций на украинских железных дорогах выведены из строя ударами российского высокоточного оружия. В результате обесточены пути, по которым Запад поставлял Киеву оружие, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень", — сказал генерал на брифинге.

Конашенков подчеркнул, что через эти пункты шли поставки вооружения и военной техники от западных стран. Их направляли украинской группировке войск на Донбассе, передает ТВЦ.

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