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Путин подписал указ о госсистеме противодействия коррупции

21:16
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Она получила название "Посейдон"

Бороться с коррупционерами российским властям помогут новые технологии: в стране создана государственная информационная система противодействия коррупции "Посейдон". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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"В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в системе содержится перечень лиц, на которых распространены указанные ограничения, запреты и требования, а также их персональные данные. Администрация президента станет координатором "Посейдона", а ее оператором - Федеральная служба охраны.

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