Две сотни посетителей эвакуированы из горящего ТЦ "Шелковый путь"

Данные о пострадавших уточняются

Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Шелковый путь" в городском округе Видное Московской области. Из здания вывели около 200 человек, сообщили в экстренных службах.

"Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются", - сообщил источник агентства РИА Новости.

К моменту прибытия спасателей к ТЦ "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД наблюдалось сильное задымление. Эпицентр возгорания находится на минус первом этаже, в складском помещении.

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