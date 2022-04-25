Киев снова сорвал гуманитарную операцию в Мариуполе

По гумкоридору из "Азовстали" никто не вышел

Объявленный российскими военными режим тишины и открытый гуманитарный коридор у комбината "Азовсталь" в Мариуполе остались невостребованными. По коридору так никто и не вышел.

"По состоянию на 20:00 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Киев утверждает, что в подземных сооружениях "Азовстали" находятся мирные жители. Мизинцев напомнил, что режим тишины и был объявлен для их выхода – а также для пожелавших сложить оружие боевиков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Мариуполь полностью под контролем российской армии. По данным Шойгу, на "Азовстали" были блокированы около 2 тысяч украинских военнослужащих. Путин запретил российским военным штурмовать территорию комбината, приказав ее заблокировать, передает "Интерфакс".

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