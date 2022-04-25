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Илон Маск покупает Twitter за $44 миллиарда

22:20
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

В понедельник было заключено окончательное соглашение

Американский предприниматель Илон Маск принял решение о покупке соцсети Twitter. Сумма сделки - 44 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию", - говорится в сообщении.

Глава Tesla Inc Илон Маск был недавно признан самым богатым человеком планеты. Forbes оценивает его состояние в 269,5 миллиарда долларов.

Twitter - американская соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско, штат Калифорния. В начале марта доступ к Twitter на территории России был ограничен.

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