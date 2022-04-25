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Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

22:52
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Есть пострадавшие

В результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи", - приводит его слова РИА Новости. Губернатор также сообщил, что есть разрушения жилых домов.

Накануне село Отрадное в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Никаких повреждений зданий не было зафиксировано.

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