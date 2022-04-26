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Лавров озвучил принципиальную позицию Москвы по поводу ядерной войны

08:10
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Эти риски нельзя недооценивать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в интервью в эфире Первого канала, что ранее "пятерка" постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны.

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"Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил при этом, что риски ядерного конфликта сегодня весьма существенны, они искусственно раздуваются.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - уточнил министр.

По словам Лаврова, для разрешения нынешнего кризиса "Россия уже делает немало".

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