Лавров: Киев сделал огромный шаг назад в переговорах

Здесь не обошлось без влияния Запада

Как заявил в интервью в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров, США и Великобритания рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточать позицию Киева на переговорах с Москвой.

По словам главы внешнеполитического ведомства, российские переговорщики в Стамбуле получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации, которые затем были доработаны Москвой и переложены на договорный жанр. После этого же Киев представил свои контридеи - от стамбульских положений они отличались радикально.

Это стало "огромным шагом назад", заметил министр.

"Я думаю, что этот шаг назад или два шага назад были сделаны по совету наших американских и британских коллег прежде всего, может быть, поляки еще здесь играли какую-то роль, прибалты", - добавил он.

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