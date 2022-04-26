ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: Киев сделал огромный шаг назад в переговорах

08:10
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Здесь не обошлось без влияния Запада

Как заявил в интервью в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров, США и Великобритания рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточать позицию Киева на переговорах с Москвой.

Госдеп пообещал Украине помощь в переговорах с Россией
США продолжают накачивать Украину оружием

По словам главы внешнеполитического ведомства, российские переговорщики в Стамбуле получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации, которые затем были доработаны Москвой и переложены на договорный жанр. После этого же Киев представил свои контридеи - от стамбульских положений они отличались радикально.

Это стало "огромным шагом назад", заметил министр.

"Я думаю, что этот шаг назад или два шага назад были сделаны по совету наших американских и британских коллег прежде всего, может быть, поляки еще здесь играли какую-то роль, прибалты", - добавил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.