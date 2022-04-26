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В российском посольстве похвалили американские СМИ

09:09
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Отдельные издания начинают проявлять объективность

Посольство России в США сообщило в Telegram, что некоторые американские СМИ начали более объективно освещать ситуацию на Украине.

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"Отдельные издания приводят без купюр заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны", - говорится в посте.

Там также отмечено, что рядовым американцам представляется возможность самостоятельно судить о происходящем на Украине. Вместе с тем риторика большинства медиа остается откровенно антироссийской.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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