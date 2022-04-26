Киркоров рассказал о роли мечты

По словам артиста, ему более интересны отрицательные персонажи

Певец Филипп Киркоров рассказал в интервью ТАСС, какую роль он мечтает сыграть.

"Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет", - отметил народный артист.

По словам Киркорова, ему более интересны отрицательные персонажи. Он напомнил, что играл Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе", Жар-птицу в "Последнем богатыре" - все это спорные герои.

"Мне интересно раскрывать в персонажах подобного плана отрицательные черты, которые есть у каждого", - объяснил певец.

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