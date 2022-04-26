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Киркоров рассказал о роли мечты

08:20
  • вторник
  • 26 апреля 2022

По словам артиста, ему более интересны отрицательные персонажи

Певец Филипп Киркоров рассказал в интервью ТАСС, какую роль он мечтает сыграть.

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"Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет", - отметил народный артист.

По словам Киркорова, ему более интересны отрицательные персонажи. Он напомнил, что играл Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе", Жар-птицу в "Последнем богатыре" - все это спорные герои.

"Мне интересно раскрывать в персонажах подобного плана отрицательные черты, которые есть у каждого", - объяснил певец.

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