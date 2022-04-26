Опрос показал, сколько россиян продлят майские за счет отпуска

По сменному графику работают 14% респондентов

Как показал опрос сервиса Superjob, на результаты которого ссылается ТАСС, 13% россиян возьмут отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы продлить каникулы.

"Не планируют этого делать 65% опрошенных. По сменному графику работают 14% респондентов, еще 8% пока не решили, как провести первую майскую декаду", - также сказано в исследовании.

Отмечено, что в прошлом году о планах за счет отпуска продлить майские праздники также сообщили 13% респондентов.

Кроме того, из опроса следует, что чаще всего о планах продлить отпуск за счет праздничных дней сообщают россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей.

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