"Французы хотят радикальных перемен": Макрону предрекли тяжелый второй президентский срок

Во Франции усиливаются и правые, и левые настроения

Эммануэль Макрон переизбран на второй срок. Он будет возглавлять Францию ещё 5 лет. Владимир Путин приветственной телеграммой поздравил коллегу с успехом. А президент США Джо Байден хотел ночью дозвониться до Макрона лично. Но не удалось: победитель, по словам Байдена, "хорошо проводил время у Эйфелевой башни". Там действительно проходил митинг сторонников Макрона. Итог второго тура: у действующего президента - почти 59 процентов голосов. У его соперницы Марин Ле Пен - 41. Но победу Макрона, по мнению французских обозревателей, назвать триумфальной сложно. Во-первых, пять лет назад во втором туре боролась эта же пара. В сравнении с выборами пятилетней давности - Макрон два миллиона голосов потерял. А Ле Пен, наоборот, прибавила. Во-вторых, такой финал вызвал резкое недовольство французов, придерживающихся левых убеждений. Они назвали его выбором "между плохим и худшим".

Итоги выборов во Франции с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Очень показательны были итоги первого тура. Разница между Макроном, Ле Пен и Меланшоном была крайне минимальна. Если сложить голоса, отданные за Ле Пен, Меланшона и Земмура, то мы получим цифру свыше 52%. Большинство французов хотят радикальных перемен. Поэтому Макрону будет очень тяжело. Второй тур президентских выборов был выбором между большим злом и меньшим злом. На самом деле во Франции усиливаются и правые, и левые настроения. Это сочетается с ослаблением и возможным отмиранием традиционных партий. Поэтому французская политическая система в кризисе. Второй президентский срок Макрона будет крайне тяжелым. Он будет непопулярным президентом в условиях кризиса, инфляции, падения уровня жизни", - заявил Суслов.

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