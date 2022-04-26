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"Крах системы экспертизы": в России запатентовали вечный двигатель

08:32
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Изобретатель ограничился чертежами

Зеленая энергетика, всякие там пропеллеры и солнечные батареи – вчерашний день. Мы уже вечный двигатель изобрели. У изобретения есть автор, о котором в понедельник рассказал сайт Газета.ру. Анатолий Щербатюк получил патент два года назад, но журналисты только сейчас раскопали сенсацию.

Сколько веков билось человечество над созданием perpetuum mobile, а тут Щербатюк взял, и одарил мир своим изобретением. В основе прорывной схемы лежит, так написано, "возобновляемая энергия силы инерции центростремительного ускорения". Специалисты объявили что всё это бред, но вот он, патент. Изобретатель Щербатюк не скрывает, что путь к регистрации технического чуда был тернист. Писал в Академию наук – его послание переправили в Комиссию по борьбе со лженаукой. Заявку на патент сначала тоже отклонили, но упорный изобретатель обратился к новому эксперту Роспатента и осчастливил человечество.

"Экспертиза не подразумевает проведение реальных экспериментов и опытов, подтверждающих работоспособность разработки", - заявили в Роспатенте.

Да, двигатель построить изобретатель не смог, ограничился чертежами.  Может быть материалов нужных не нашел, или настроения не было. В Академии наук схватились за голову

"Перед нами пример краха системы экспертизы", - заявил Евгений Александров, академик РАН, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Сколько еще впереди изобретений и открытий у Анатолия Щербатюка, можно лишь предполагать. Недалёк тот день, когда будет получен патент на философский камень, умеющий превращать в золото любой хлам. Эликсир вечной молодости – скоро на каждом прилавке. Главное, патент получить. Таблетка от любых болезней уже вышла из моды – ее в 90-е продавали в промышленных масштабах. Видимо все поголовно вылечились.

Так что ищите хорошего эксперта и получайте авторские права на всё, что хотело изобрести человечество, да наука не давала. Пусть даже в действительности всё будет не так как на самом деле.

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