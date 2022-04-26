В Думе предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе

Автор инициативы считает одноразового питания в школе недостаточным

Для учеников 1—4 классов при продолжительности учебного процесса более трех часов необходимо организовать двухразовое бесплатное питание. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил, что в соответствии с законодательством ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Однако в начальной школе в день может быть до пяти уроков, ребенок может проводить на занятиях до пяти часов. По мнению Власова, однократное горячее питание малолетних учеников в таких условиях является недостаточным.

В целях поддержки семей с малолетними детьми депутат предложил рассмотреть вопрос о предоставлении учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учетом перемен составляет более трех часов, сообщает RT.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин сообщал, что в российской начальной школе организовано бесплатное горячее питание, его получают более семи миллионов детей.

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