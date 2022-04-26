ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на нефтебазе в Брянске полностью потушен

09:32
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Возгорание произошло в ночь на 25 апреля

Пожар на нефтебазе "Транснефть-Дружба" в Фокинском районе Брянска полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.

"В 7:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Возгорание произошло в ночь на 25 апреля. Ему был присвоен повышенный номер сложности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не потребовалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.