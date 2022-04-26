Пожар на нефтебазе в Брянске полностью потушен

Возгорание произошло в ночь на 25 апреля

Пожар на нефтебазе "Транснефть-Дружба" в Фокинском районе Брянска полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России.

"В 7:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Возгорание произошло в ночь на 25 апреля. Ему был присвоен повышенный номер сложности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не потребовалась.

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