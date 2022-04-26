Украинские нацбаты заминировали дамбу под Донецком

В зоне затопления могли оказаться более 10 тысяч человек

Украинские националисты продолжают провокации против мирного населения. Очередные факты сегодня сообщает наше Министерство обороны.

В Николаевской области радикалы минируют проселочные дороги и обочины у населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка, чтобы местные жители не смогли эвакуироваться в Россию. В Авдеевке неонацисты оборудовали опорный пункт в жилом доме, разместив на верхних этажах огневые точки, а во дворе тяжелую технику. При этом жителей насильно удерживают в квартирах, используя их, как живой щит. И еще одну крупную провокацию ВСУ готовят в ДНР.

"В населённом пункте Карловка Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населённых пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек. Кроме того, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведёт к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний. Текущее положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе, жизненно важных", - заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Кроме того, в Минобороны сообщают, что за последнюю неделю увеличилось количество запросов о дальнейшей судьбе родственников украинцев и иностранных граждан, эвакуированных по гуманитарным коридорам, организованным Киевом. Люди боятся, что их близкие на подконтрольной неонацистам территории могут стать живым щитом или их постигнет судьба участников провокаций, срежиссированных Западом.

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