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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:58
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Они проявили мужество и героизм

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, обнаружила опорный пункт ВСУ. И несмотря на значительное превосходство противника, вступила в бой. 20 националистов были уничтожены. Однако пять наших бойцов оказались отрезанными от основных сил. Велимир с товарищами три часа держал оборону, до прибытия батальона.

Подполковник Андрей Найданов сумел вывести инженерную колонну из-под артиллерийского удара неприятеля. Он обнаружил беспилотник противника, который передавал координаты нашего подразделения. Через 7 минут начался массированный обстрел, но наших войск там уже не было. И российская колонна без потерь прибыла в заданный район.

Образцом мужества стал и матрос Сергей Вошков. Несмотря на ранение, полученное при освобождении населённого пункта, он сумел отвести на значительное расстояние загоревшийся автомобиль с боеприпасами. А потом продолжил вести бой с радикалами. Сергей Вошков награжден медалью "За отвагу".

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