Мариуполь возвращается к мирной жизни

Нехватки продуктов нет благодаря российским военным

Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Люди начали приводить в порядок свой город. Главное сейчас - восстановить нарушенное электро- и водоснабжение. Нехватки продуктов у местного населения благодаря нашим военным нет.

Жители этого дома теперь дружны как никогда (см. видео). Здание пострадало не сильно, хотя "Азовсталь" и мариупольский порт рядом. Ночуют люди в своих квартирах, а день проводят практически на улице. Еду готовят на костре. Электричества в домах еще нет. При этом во дворе люди стараются наводить порядок. Разбирают завалы, сгребают мусор, чтобы коммунальные службы, когда сюда доберутся, все это вывезли. Даже дети помогают. Еще копают клумбы. Будут сажать цветы.

- Проходили люди. Говорят: будете сажать? Мы: будем. Они нам оставили.

Несмотря на то, что магазины в Мариуполе не работают, продуктов достаточно. Гуманитарная помощь сильно выручает. Никто не голодает.

"Хорошо с продуктами, спасибо. Хлеба мы уже наелись. Хороший, очень вкусный хлеб солдаты привозили. Целую военную машину", - говорит жительница Мариуполя.

Самая главная проблема – это вода. Её не хватает, потому что нужно и пить, и еду готовить, и как-то мыться. В этой тяжёлой ситуации стараются найти выход: люди помогают друг другу, как могут.

"Ходим на море. Там есть у людей колодцы в своих домах. Оттуда набираем, поднимаем воду", - говорит местный житель.

Несмотря на то, что вода сейчас самый ценный продукт – на простые детские радости всегда найдётся, чтобы помыть кисточки после красок. Девочка рисует небо. Голубые облака. И никакой войны. Маленькому Саше год и три месяца. 21 день жил с родителями в подвале. Очень боялся, когда стреляли. До сих пор вздрагивает от громкого звука.

"Купаем уже. Так не купали. В подвале были. Сейчас уже купаем, греем воду. Купаем, переодеваем, стираем", - говорит мама.

Самое главное – теперь спокойно гуляют. Потому что безопасно. Ну а все остальное наладится. Взрослые в этом уверены.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр", Мариуполь.

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