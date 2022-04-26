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Назван возможный срок открытия посольств ДНР и ЛНР в Москве

09:34
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Об этом рассказал дипломатический источник

Посольства ЛНР и ДНР в Москве могут открыться в течение "месяца или двух". Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал дипломатический источник.
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По словам собеседника РИА Новости, компетентные лица занимаются "конкретной работой" в этом направлении, чтобы она была завершена "в ближайшее время".

Посольства республик Донбасса должны заработать в России "чем быстрее, тем лучше", заявил источник.

Руководители республик Донбасса – ДНР и ЛНР – в середине февраля попросили Россию признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы об их признании.

29 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика рассмотрит возможность вхождения в состав России. Этот вопрос обсудят после того, как освободят всю территорию.

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