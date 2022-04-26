Российские военные доставили партию гумпомощи в Луганскую область

Это продукты и медицинские препараты

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Луганскую область. Это продовольствие и медицинские препараты, которые людям сейчас крайне необходимы. Продуктовые наборы раздавали на площади, жители выстроились в очереди к грузовикам, чтобы их получить. Медицинский груз прибыл из Воронежской области.

"У многих жителей нет денег. Купить и заказать в интернете тоже возможности нет, поэтому те препараты первой необходимости, которые мы привезли, они очень своевременны. В первую очередь, там лекарства для страдающих гипертонией, понижающие давление, обезболивающие", - сообщил российский военный врач.

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