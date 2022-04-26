Великобритания ввела новые ограничения на экспорт в Россию

Под запрет попали технологии, которые "могут быть использованы против Украины"

Великобритания вводит новые санкции против России. Теперь под запретом поставки в нашу страну технологий, которые могут быть использованы в спецоперации. Об этом сообщает министерство внешней торговли Королевства.

Продукция, на которую распространяются рестрикции, включает оборудование для прослушивания и наблюдения.

Между тем, по самым скромным подсчетам, санкции, введенные Лондоном против Москвы, обойдутся британским экспортерам в 8 миллиардов долларов в ближайшие девять лет. Уже сейчас инфляция в Королевстве достигла рекордных 7 процентов, а уровень жизни британцев признан самым худшим с 50-х годов прошлого века.

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