В Японии предупредили о возможном дефиците моряков

Это связано с антироссийскими санкциями

Как написала во вторник со ссылкой на источники японская газета Yomiuri, кризис вокруг Украины и санкции против России могут создать на международных грузовых и пассажирских линиях заметную нехватку моряков.

Уточняется, что на российских моряков приходилось примерно 10% занятого в международных перевозках персонала. Это более 198 тысяч человек. Больше - только у Филиппин (свыше 252 тысяч человек).

В материале отмечено, что россияне пользовались большим спросом, так как зачастую соглашались на более низкие зарплаты.

Сейчас, в условиях санкций, компании занимают все более сдержанную позицию в отношении найма российских моряков, говорится в статье.

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