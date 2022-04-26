ЕС планирует ограничить российскую нефть в цене

Союз готовит против Москвы шестой пакет санкций

Европейский союз рассматривает возможность санкций против нефти из России, пишет газета Financial Times.

Уточняется, что речь идет об установке верхнего предела цены на нефть.

Данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер. Они обсуждаются в контексте шестого пакета санкций из-за ситуации на Украине.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС обсуждает ограничения на импорт российской нефти.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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