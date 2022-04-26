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ЕС планирует ограничить российскую нефть в цене

09:37
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Союз готовит против Москвы шестой пакет санкций

Европейский союз рассматривает возможность санкций против нефти из России, пишет газета Financial Times.

Politico узнало содержание нового пакета санкций ЕС против России
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Уточняется, что речь идет об установке верхнего предела цены на нефть.

Данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер. Они обсуждаются в контексте шестого пакета санкций из-за ситуации на Украине.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС обсуждает ограничения на импорт российской нефти.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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