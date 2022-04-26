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Володин назвал Украину террористическим государством

09:38
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Ранее ФСБ сообщила о задержании направляемых СБУ неонацистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram информацию о том, что украинские власти планировали теракты против российских журналистов.

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Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, происходящее является следствием поддержки официальным Киевом неонацистской идеологии.

"Необходимо признать: Украина - террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность", - добавил Володин.

Ранее ФСБ сообщила о задержании направляемых СБУ неонацистов, которые, по их признанию, планировали совершить убийство журналиста Владимира Соловьева. Они также обсуждали возможность нападения на Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Маргариту Симоньян.

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