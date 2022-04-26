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Число случаев COVID-19 в мире превысило 510 млн

09:50
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Больше всего заболевших было выявлено в США

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заболели 510 239 715 человек. Об этом свидетельствуют данные университета имени Джонса Хопкинса (США), опубликованные во вторник, 26 апреля.
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Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за весь период пандемии достигло 6 220 718. При этом в мире сделали 11 246 463 251 прививку против коронавируса.

Больше всего случаев COVID-19 было выявлено в США — 81 043 103 заразившихся, а также 991 609 умерших. В Бразилии 30 355 919 случаев инфицирования, во Франции — 28 508 116, сообщает "Интерфакс".

В России с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18144788 человек. Умер 375061 зараженный. Вылечились 17483483 заболевших. За последние сутки в стране были госпитализированы 1112 больных коронавирусом.

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