Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

Причем "самыми быстрыми темпами"

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на посвященном 90-летию Корейской народной армии параде, сообщает Yonhap.

Политик пообещал наращивать ядерный потенциал страны "самыми быстрыми темпами". Он добавил, что любые силы, ищущие военной конфронтации, "перестанут существовать".

По словам Ким Чен Ына, Север в любое время "тщательно подготовлен" к выполнению своей миссии ядерного сдерживания.

Парад прошел на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне поздним вечером в понедельник. В нем участвовали тысячи военных и техника.

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