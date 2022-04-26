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Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

09:46
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Причем "самыми быстрыми темпами"

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на посвященном 90-летию Корейской народной армии параде, сообщает Yonhap.

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Политик пообещал наращивать ядерный потенциал страны "самыми быстрыми темпами". Он добавил, что любые силы, ищущие военной конфронтации, "перестанут существовать".

По словам Ким Чен Ына, Север в любое время "тщательно подготовлен" к выполнению своей миссии ядерного сдерживания.

Парад прошел на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне поздним вечером в понедельник. В нем участвовали тысячи военных и техника.

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