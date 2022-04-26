ЕС оказался ближе к введению санкций против российской нефти, чем газа

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии

Государства Евросоюза ближе к введению санкций в отношении поставок нефти, чем газа. Об этом во вторник. 26 апреля, рассказал заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Чиновник подчеркнул, что возможны любые решения в рамках нового санкционного пакета, ЕС не исключает никаких возможных санкционных механизмов.

Еврокомиссия готовит пакет санкций, в котором рассматривается вопрос поставок нефти — полный отказ от поставок или введение дополнительных тарифов на эти поставки.

Домбровскис отметил, что решения о санкциях принимаются на основе единогласного одобрения членов ЕС. В настоящее время идут интенсивные политические консультации по этому вопросу, сообщает "Интерфакс".

25 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что между государствами-членами Евросоюза нет согласия относительно введения запрета на поставки российской нефти в рамках расширения ограничительных мер против России. Он признал, что эмбарго одобряет недостаточное количество членов ЕС, некоторые из них открыто грозили ввести вето на возможное нефтяное эмбарго.

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