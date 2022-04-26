ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европу прибыл первый за шесть лет супертанкер с нефтью из США

09:55
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Из Бильбао он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен

Как пишет во вторник агентство Bloomberg, в испанский порт Бильбао прибыл супертанкер Vessel Solana. Он привез примерно 2 миллиона баррелей американской нефти.

ЕС планирует ограничить российскую нефть в цене
Россия заместит зарубежное ПО в нефтегазовой отрасли

Уточняется, что из Бильбао судно направилось в Роттердам и Вильгельмсхафен.

Это первый прибывший из США в Европу за шесть лет нефтяной супертанкер, добавляет агентство. Ожидается, что теперь супертанкеры будут использоваться все чаще, так как клиенты в регионе "ищут альтернативы российскому топливу".

В мае супертанкер с американской нефтью примет Германия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Супертанкер
Супертанкер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.