В Европу прибыл первый за шесть лет супертанкер с нефтью из США

Из Бильбао он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен

Как пишет во вторник агентство Bloomberg, в испанский порт Бильбао прибыл супертанкер Vessel Solana. Он привез примерно 2 миллиона баррелей американской нефти.

Уточняется, что из Бильбао судно направилось в Роттердам и Вильгельмсхафен.

Это первый прибывший из США в Европу за шесть лет нефтяной супертанкер, добавляет агентство. Ожидается, что теперь супертанкеры будут использоваться все чаще, так как клиенты в регионе "ищут альтернативы российскому топливу".

В мае супертанкер с американской нефтью примет Германия.

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