В Европу прибыл первый за шесть лет супертанкер с нефтью из США

Из Бильбао он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен
Как пишет во вторник агентство Bloomberg, в испанский порт Бильбао прибыл супертанкер Vessel Solana. Он привез примерно 2 миллиона баррелей американской нефти.
Уточняется, что из Бильбао судно направилось в Роттердам и Вильгельмсхафен.
Это первый прибывший из США в Европу за шесть лет нефтяной супертанкер, добавляет агентство. Ожидается, что теперь супертанкеры будут использоваться все чаще, так как клиенты в регионе "ищут альтернативы российскому топливу".
В мае супертанкер с американской нефтью примет Германия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"